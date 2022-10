Poetin: 'wereldwijde catastrofe' bij confrontatie tussen NAVO en Rusland

De Russische president Poetin heeft in een persconferentie in de Kazachse hoofdstad Astana gewaarschuwd voor een "wereldwijde catastrofe" bij een confrontatie tussen NAVO en Rusland. Hij zei te hopen dat degenen die "dit soort dingen" zeggen "slim genoeg zijn om niet zulke stappen te zetten". Hij reageert hiermee op de uitspraken van NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg. Die noemde gisteren de Russische nucleaire retoriek "gevaarlijk" en "roekeloos." Ook zei hij dat de Russen kunnen rekenen op "ernstige gevolgen" als het land kernwapens inzet tegen Oekraïne. Poetin gaf verder een update over de 'gedeeltelijke' mobilisatie in Rusland. Hij schat dat die over twee weken voltooid is. Volgens de president zijn er inmiddels 222.000 van de aangekondigde 300.000 mensen gemobiliseerd. In totaal zouden 30.000 reservisten zich al onder de militaire eenheden bevinden en 16.000 van hen zouden ook al ingezet zijn aan het front. Extra mobilisatieplannen zijn er niet, stelt hij.

Rusland-correspondent Iris de Graaf: "Het is al weken onrustig, er is veel onvrede onder de bevolking sinds de 'gedeeltelijke' mobilisatie. Russen zijn boos dat het zo chaotisch gaat. Ze twijfelen aan de redenen waarom het niet eerder is gedaan in plaats van na zoveel verliezen, én er gonst deze week dat er een tweede en derde mobilisatiegolf aankomen. Ook lezen we voor het eerst berichten in regionale media over omgekomen reservisten aan het front. Veel mensen zijn woedend: hoe kan het dat er al zo snel reservisten omkomen? Ze worden toch eerst uitgebreid getraind? Poetin gaf daar een verklaring voor: de training voor reservisten bestaat uit twee fases. Voor de een duurt de training slechts vijf tot vijftien dagen, voor sommigen volgt er daarna nog een tweede fase. Gemiddeld duurt een training tien tot vijfentwintig dagen, zei hij, en er vechten nu al 16.000 mensen aan het front. Zijn belofte dat de mobilisatie over twee weken stopt, lijkt mij vooral bedoeld te zijn als geruststelling voor het volk. Maar de vraag is of mensen het hier geloven. Want Poetin beloofde maandenlang dat er nooit een mobilisatie zou komen. 'Eerst zien, dan geloven', hoor en lees ik hier."

De afgelopen dagen waren er Russische raketaanvallen op steden in heel Oekraïne. Poetin zei eerder deze week dat de raketaanvallen gericht waren op Oekraïense militaire, communicatie- en energiedoelen. De raketaanvallen volgden op een explosie afgelopen zaterdag op de Krimbrug. Rusland houdt Oekraïne daarvoor verantwoordelijk. "Als de aanvallen blijven doorgaan, zullen wij die hard beantwoorden", zei hij Poetin kort daarna in een korte televisietoespraak. Meer raketaanvallen op Oekraïne zijn voorlopig niet nodig, verklaarde Poetin, omdat de aanvallen van deze week succesvol zijn geweest.