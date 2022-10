Rutte: we doen alles om situatie Amalia zo kort mogelijk te laten duren

Premier Rutte zegt dat er alles aan gedaan wordt om de situatie van de bedreigde prinses Amalia "zo kort mogelijk" te laten duren. Amalia woont niet meer in Amsterdam, waar ze een studie volgt, en ze kan "eigenlijk" niet naar buiten, zo maakten koningin Máxima en koning Willem-Alexander aan het eind van hun staatsbezoek aan Zweden onverwachts bekend.

De premier wilde op zijn wekelijkse persconferentie niet reageren op vragen over wie er achter de bedreiging zit. Een directe verband met de georganiseerde misdaad wil hij in het openbaar niet leggen. Ook wil hij niets zeggen over de maatregelen die er genomen worden. "Ik ga de tegenstander niet wijzer maken dan hij is."

De situatie is ingrijpend voor Amalia, zegt na haar ouders nu ook de minister-president. "Het heeft absoluut invloed op haar en op de wijze waarop ze haar studie kan vormgeven." Amalia kan nog wel naar haar studie gebracht worden, maar een normaal studentenleven zit er niet in.

Geen garanties

De belangrijkste boodschap van de premier is vooral dat "alles op alles" wordt gezet om er een einde aan te maken. "Iedereen werkt er met man en macht aan," aldus Rutte, die dus niet prijsgeeft welke instanties hierbij betrokken zijn. "Het heeft permanent de hoogste prioriteit."

Hij wil geen tijdsduur geven. "Ik kan geen garanties geven. Het kan langer duren." Op Prinsjesdag vergezelde prinses Amalia haar ouders nog naar de Koninklijke Schouwburg, waar haar vader de troonrede voorlas. In januari staat een bezoek van Amalia en het koninklijk paar gepland aan het Caribisch gebied. Rutte wil nog niet zeggen wat de bedreigingen aan Amalia's adres betekenen voor dat bezoek.