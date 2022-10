Jansen hanteert bij AZ na nederlaag 24-uursregel: 'Vizier op Feyenoord'

Dat de Alkmaarders verloren van Apollon mag een verrassing genoemd worden. "Op slordige wijze komen we achter en daarna hebben we het gewoon niet meer om kunnen draaien", reageert Jansen. "We brachten aanvallend te weinig."

"Onze kwaliteit is dat we ons bij een tegenslag aan het plan houden en rustig blijven", vervolgt Jansen. "Gisteren lukte dat niet omdat de finesse ontbrak in de laatste fase van een aanval."

Een pijnlijke nederlaag, alleen daar moet AZ niet te lang bij stilstaan, vindt Jansen. "We hanteren hier de 24-uursregel." Dat wil zeggen dat er na de wedstrijd maar 24 uur genoten of gerouwd mag worden, zo legt Jansen uit. Met negen punten uit vier duels is AZ nog altijd koploper in de groep.