Waarom Russische spionnen jarenlang in Nederland mochten rondlopen

Zijn werk op het statige consulaat is vooral een dekmantel. Dat Nefedov bij de visumdienst werkt komt goed uit. Hij krijgt op die manier alle visumaanvragen te zien en kan zo goed in de gaten houden wie naar Rusland wil reizen.

Volgens de Nederlandse geheime diensten werkt Nefedov namelijk voor de zogenoemde KR-lijn van de Russische buitenlandse inlichtingendienst SVR. Dat is de afdeling die zich bezighoudt met contraspionage. Nefedov verzamelt informatie over Nederlandse en andere buitenlandse diensten en probeert daar bronnen te verwerven. Maar hij houdt ook landgenoten in de gaten: zijn collega's, om zeker te weten dat ze niet overlopen, en enkele andere Russen in Nederland.

Er ligt een dunne laag sneeuw in Den Haag als viceconsul Roman Nefedov begin april het verhuisbusje voor zijn appartement vollaadt. Met zijn vrouw en twee kleine kinderen gaat hij terug naar Moskou. Een paar dagen eerder kreeg hij te horen dat hij niet meer welkom is in Nederland.

Van de spionnen die hier werken wordt verwacht dat ze mensen zoeken en benaderen die werken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, Defensie, universiteiten of het bedrijfsleven - om zo aan vertrouwelijke informatie te komen.

De informatie die wordt verzameld komt terecht bij twee collega's die fulltime werken in de referentura van de SVR: de beveiligde kamer in de witte villa waar de informatie met encryptie-apparatuur wordt versleuteld en naar het hoofdkwartier in Moskou gestuurd.

Voor alle collega's geldt dat ze geacht worden privé nauwelijks contact te hebben met Nederlanders. Maar voor deze gevoelige functie bestaat een nog strikter regime: zonder begeleiding mogen ze het ambassadeterrein niet verlaten, uit angst dat ze zullen overlopen.

Uitzetten geen optie

Het is de Nederlandse inlichtingendiensten al jaren een doorn in het oog: de Russische official covers - spionnen die dankzij hun diplomatieke visum zich vrij in Nederland kunnen bewegen. Maar het uitzetten van Nefedov en zijn collega's is voor het ministerie van Buitenlandse Zaken tot dan toe geen optie. Als Nederland zo'n spion zou uitzetten, doet Moskou naar verwachting onmiddellijk hetzelfde met een Nederlandse diplomaat. Die prijs is te groot voor de Nederlandse ambassade in Rusland, die dan nauwelijks diplomaten zou overhouden.

En dus zit er voor de Nederlandse veiligheidsdiensten AIVD en MIVD niets anders op de inlichtingenofficieren van de SVR en GRU zo goed mogelijk proberen te volgen en hun spionageactiviteiten te verstoren.

Dat valt nog niet mee, want geen enkel ander land heeft zoveel spionnen die op ambassades werken als Rusland. Het zijn er zeker twintig, verspreid over meerdere locaties in Den Haag en Amsterdam. Zó veel, dat de contraspionage-teams van de Nederlandse diensten hen onmogelijk fulltime in de gaten kunnen houden. En dus worden zoveel mogelijk gps-trackers ingezet en telefoongesprekken afgeluisterd.