Ultimatum aan FIFA: deze maand duidelijkheid over compensatie arbeidsmigranten Qatar

De FIFA beloofde eerder al voor de zomer over de brug te komen, maar met het WK in aantocht blijft de bond zich op de vlakte houden over het thema.

De Europese werkgroep die in gesprek is met de FIFA over mensenrechten, heeft de wereldvoetbalbond een ultimatum gesteld en wil dat de bond voor eind oktober met een uitspraak komt over een compensatiefonds voor arbeidsmigranten die hebben geleden bij de bouw van stadions voor het WK voetbal in Qatar.

We gaan in ieder geval die kant op, maar we zullen nadenken wat we doen als dit niet geregeld wordt.

Wat de gevolgen zijn als de FIFA weer op zich laat wachten, dat zegt Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, nog niet. Hij zit in die Europese werkgroep over mensenrechten, waarin hij samen optrekt met onder andere de Duitse, de Engelse en Scandinavische voetbalbonden.

"We gaan in ieder geval die kant op, maar we zullen nadenken wat we doen als dit niet geregeld wordt", zegt De Jong. Die denkt dat de FIFA het ultimatum "niet heel leuk zal vinden", maar toch vertrouwen houdt dat er snel duidelijkheid komt. "We zijn er nu anderhalf jaar mee bezig. We zitten nu vijf weken voor het WK. Het is tijd dat er nu duidelijkheid komt."

Vorige maand voerde de KNVB via een UEFA-werkgroep de druk op de FIFA op om tot een compensatiefonds voor migranten te komen. Sinds mei roepen Amnesty International, Human Rights Watch en vakbonden de FIFA op om arbeiders via een fonds te compenseren voor geleden schade. Ze vragen om een bedrag van 440 miljoen dollar. Ook een aantal grote WK-sponsors heeft zich daarbij aangesloten.

FIFA heeft het nog altijd over drie doden

De FIFA reageerde daarop in een brief die op 28 september naar de UEFA-werkgroep werd verstuurd en die in handen is van de NOS. In de brief schrijft de FIFA dat 't het belang van compensatie voor arbeidsmigranten in Qatar erkent, en dat de nabestaanden zijn gecompenseerd van de drie arbeiders die bij het bouwen van de WK-stadions zijn omgekomen.

De brief van de FIFA: