Dak van azc Almere bezwijkt door regenwater, bewoners geëvacueerd

Op het terrein van het azc in Almere is het dak van een van de gebouwen ingestort. Er raakte niemand gewond, wel zijn tientallen bewoners geëvacueerd. Volgens de brandweer is het dak bezweken vanwege een grote hoeveelheid regenwater.

Op het terrein van het azc staan zes paviljoens voor noodopvang. Terwijl de brandweer onderweg was, stortte het dak van een van de paviljoens in.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) laat aan Omroep Flevoland weten dat de ravage groot is.

Andere daken controleren

Uit voorzorg zijn de bewoners geëvacueerd. Zij zijn tijdelijk ondergebracht in een ander gebouw op het azc.

Het is ook nog onbekend of het beschadigde paviljoen nog bruikbaar is. In het paviljoen zijn veertien kamers waarin zo'n acht asielzoekers per kamer verblijven.

Het bedrijf dat de paviljoens heeft geplaatst, gaat met de brandweer het beschadigde paviljoen en de andere daken inspecteren, zegt een woordvoerder van de brandweer. De brandweer pompt nu ook water van een tweede dak af.