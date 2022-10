Hoogland kwalificeert zich voor tijdritfinale, Van der Duin leider in omnium

Jeffrey Hoogland heeft zich bij de WK baanwielrennen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines overtuigend geplaatst voor de finale van de 1 kilometer tijdrit. De nummer twee van de keirin van donderdag en wereldkampioen van 2018 en 2021 ging rond in 58,294 (67,578 kilometer per uur).

Hoogland, die na de keirinfinale ten val kwam maar daar blijkbaar geen naweeën van had, eindigde met zijn tijd ruimschoots als eerste in het veld van 25 renners. Nummer twee Matteo Bianchi uit Italië gaf 1,1 seconde toe.

Vanavond om 20.00 uur verschijnen Hoogland en Bianchi met zes anderen opnieuw op de baan als er om de medailles gekoerst gaat worden.

Bekijk het programma van de komende dagen, de avondsessies zijn live te zien bij de NOS: