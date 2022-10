VVD-Kamerlid Tellegen vertrekt definitief uit Tweede Kamer vanwege burn-out

VVD'er Ockje Tellegen verlaat definitief de Tweede Kamer vanwege een burn-out. Het Kamerlid zit sinds februari ziek thuis en heeft Kamervoorzitter Vera Bergkamp nu per brief laten weten dat ze niet terugkomt.

Op Twitter zegt Tellegen dat het besluit haar zwaar valt, maar dat ze niet anders kan. Ze stelt dat het inmiddels beter met haar gaat, maar dat de klachten niet weg zijn en dat ze nog maar een fractie van de energie heeft die ze eerder had.

'Roofbouw'

De laatste jaren zijn veel politici ziek geworden door overbelasting. Dinsdag maakte fractievoorzitter Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren nog bekend de komende maanden afwezig te zijn. Ze kampt met overbelasting.

Ouwehand had eerder al eens een burn-out. Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg stortte aan het begin van de coronacrisis in, terwijl hij in de Kamer sprak. En vorig jaar bleef Kamerlid Pieter Omtzigt maanden overspannen thuis.

Tellegen, die elf jaar in de Kamer zat en onder meer plaatsvervangend Kamervoorzitter was, omschrijft het Kamerwerk als topsport. Net als Ouwehand eerder deze week spreekt ze over het risico op "roofbouw" op de eigen persoon.