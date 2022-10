'Onderzoek naar racisme politiebaas Noord-Holland'

De Nationale Politie laat volgens NRC een oriënterend onderzoek doen naar mogelijk racistische en discriminerende opmerkingen van de baas van de politie-eenheid Noord-Holland, Wim van Vemde.

Volgens de krant richt het onderzoek zich op een incident tijdens een Iftar-viering van de eenheid in april van dit jaar. Voor die bijeenkomst was voormalig politieagent en presentator Dwight van van de Vijver uitgenodigd om een lezing te geven over diversiteit en inclusie bij de politie.

Na afloop is hij naar eigen zeggen discriminerend beledigd door Van Vemde. De eenheidschef zou hebben gezegd dat "mannen op Curaçao luie en slechte vaders zijn".

In gesprek

Volgens de plaatsvervangend korpschef van de politie, Liesbeth Huyzer, ontkent Van Vemde dat hij dit heeft gezegd. "Hij geeft wel toe een enkele opmerking te hebben gemaakt die ongepast is en als beledigend is ervaren. Hij zegt hiervoor direct excuses te hebben gemaakt", reageert Huyzer tegen NRC.

Van van de Vijver zegt zich niet te kunnen herinneren dat er verontschuldigingen zijn aangeboden. Afgelopen dinsdag is er een gesprek geweest tussen Van Vemde en Van van de Vijver om de zaak uit te praten. Van Vemde zegt opnieuw excuses te hebben aangeboden.

Racisme harder aangepakt

Huyzer zegt tegen NRC dat ze vindt dat dit gesprek te lang op zich heeft laten wachten. Het onderzoek moet duidelijkheid geven over wat er precies is gezegd en hoe daarmee is omgegaan.

In juni van dit jaar kondigde de politie aan strenger te gaan optreden tegen racisme en discriminatie in eigen kring.