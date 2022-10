Maximale tegemoetkoming van 160.000 euro voor mkb'ers met hoog energieverbruik

Bakkers, sauna's, tuincentra en andere energie-intensieve bedrijven krijgen een maximale tegemoetkoming van 160.000 euro voor hun hoge energiekosten. Ze moeten wel minimaal 12,5 procent van hun omzet kwijt zijn aan hun energiekosten. Verder krijgen ze de helft terug van hun gestegen energiekosten, boven een door het kabinet ingestelde drempelprijs.

Dit zijn de belangrijkste onderdelen van de definitieve regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK), die donderdagavond al in grote lijnen uitlekte. Het kabinet hoopt met deze regeling kleine en middelkleine bedrijven, het mkb genoemd, voldoende te helpen tijdens de energiecrisis. De kosten van deze TEK kunnen oplopen tot ongeveer 3,1 miljard euro.

Het kabinet heeft de drempelprijs ingesteld (1,19 euro per kuub gas en 0,35 cent per kilowattuur elektriciteit) om te voorkomen dat ondernemers met een langdurig en relatief gunstig energiecontract in aanmerking komen voor de regeling. Dus enkel ondernemers met een contract boven die drempelprijs kan geld van de overheid krijgen.

Afzet

Minister Adriaansens van Economische Zaken benadrukt dat er gekozen is voor een gerichte compensatie voor bedrijven die in principe gezond zijn, maar vanwege hun product veel gas en elektriciteit gebruiken. "Het kabinet neemt een deel van de opgelopen rekening op zich", aldus Adriaansens.

"Niet iedere mkb'er kan zijn prijzen genoeg verhogen om de energiekosten te dekken én voldoende afzet te houden." Adriaansens noemt bakkers als voorbeeld. "Ze kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Het is een kwetsbare groep."

Het kabinet werkt al een enkele weken aan een speciale regeling voor het mkb. Het blijkt behoorlijk ingewikkeld om voor al die verschillende soort bedrijven een passende oplossing te bedenken. Ook mag de regeling van de Europese Commissie geen staatssteun zijn.

Voor huishoudens werd de tegemoetkoming al begin oktober bekend: er komt een prijsplafond vanaf 1 januari en in november en december krijgen alle consumenten een compensatie van 190 euro per maand.