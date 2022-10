Geen studentenleven voor Amalia: 'Je wil juist nu je vleugels uitslaan'

De bedreiging tegen prinses Amalia hebben enorme gevolgen voor haar leven, zei koningin Máxima gisteren. De prinses woont niet meer in op kamers in Amsterdam en kan alleen naar buiten om naar de universiteit te gaan. "Dat is het", zei Máxima. "Het is voor haar geen studentenleven zoals andere studenten dat hebben."

Dat laatste was eigenlijk wel de bedoeling. Amalia zou in een studentenhuis met leeftijdsgenoten gaan wonen en ongestoord aan de universiteit van Amsterdam de studie PPLE gaan volgen: Politics, Psychology, Law and Economics. Een eigenzinnige studiekeuze: ze brak met de traditie van de Oranjes om in Leiden te studeren én sloot zich niet aan bij het corps.

Bewust van nieuwe fase

Dat Amalia een ander studentenleven zou leiden dan leeftijdsgenoten, met bijvoorbeeld bodyguards in de universiteitsgebouwen, zal voor haar niet als een verrassing zijn gekomen. Ze is zich bewust van haar bijzondere positie.

Bij haar binnengeleiding bij de Raad van State, eind vorig jaar, zei ze dat ze besefte dat er voor haar een nieuwe fase aanbrak. "Die ziet er net iets anders uit dan die van mijn leeftijdsgenoten", merkte ze droogjes op. "Maar dat wisten we al achttien jaar, dat dat zou gebeuren."

In het boek dat Claudia de Breij schreef naar aanleiding van haar 18de verjaardag staat dat ze zich bij de inhuldiging van haar vader als koning realiseerde dat die dag ook over haar toekomst ging. Vijf jaar later, op haar 14de, had de kroonprinses zich met haar lot verzoend.

Uit het boek komt een beeld naar voren van een jonge vrouw die haar toekomst niet als een grote last ervaart, maar eerder als een eer ziet.