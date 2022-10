Britse premier Truss past begroting aan, minister van Financiën ontslagen

De Britse premier Truss past haar begrotingsplannen opnieuw aan. Ze ziet af van het schrappen van een belastingmaatregel voor bedrijven. Dat moet ruim 20 miljard euro opleveren. Verder gaan de overheidsuitgaven in een langzamer tempo omhoog dan in eerste instantie de bedoeling was. "Delen van onze begroting gingen verder en sneller dan de markten hadden verwacht", zei ze. Daarom is het volgens haar nodig het vertrouwen in de plannen van haar kabinet te herstellen. Het streven van Truss om de economie te laten groeien en meer banen en een grotere welvaart te creëren blijft onveranderd. Truss is verdrietig om het verlies van Kwarteng:

De Britse premier Truss heeft haar minister van Financiën Kwasi Kwarteng ontslagen. Het ontslag volgde na plannen voor een omstreden belastingverlaging, die Truss nu ook intrekt. Jeremy Hunt volgt Kwarteng op. - NOS

Truss had eerder vanmiddag minister van Financiën Kwasi Kwarteng ontslagen. Hij was slechts 37 dagen in functie. Oudgediende Jeremy Hunt volgt hem op. Hij is de vierde minister van Financiën in vier maanden tijd. Hunt was eerder onder meer minister van Buitenlandse Zaken maar stapte in 2019 op na de verloren strijd met Boris Johnson om het Conservatieve leiderschap. Truss zei dat Hunt haar visie voor een economie met lage belastingen deelt.

Gat 50 miljard Truss en Kwarteng dienden vorige maand een fel bekritiseerde begroting en belastingplannen in. Die hielden onder meer in dat belastingen drastisch zouden worden verlaagd zonder dat daar bezuinigingen tegenover stonden en dat er een prijsplafond voor energiekosten zou komen. De belastingverlaging sloeg een gat van 50 miljard euro in de begroting. Investeringen, zoals in Defensie, zouden worden gefinancierd met leningen. Als gevolg van de plannen schoot de rente omhoog en kwamen onder meer de pensioenfondsen in de problemen. Na een storm van kritiek besloten Truss en Kwarteng begin deze maand af te zien van de belastingverlaging voor de hoogste inkomens. De kritiek kwam zowel van buiten, onder meer van het IMF, als van binnen de Conservatieve Partij. Op de vraag of zij na de nieuwe aanpassingen van vandaag kan aanblijven, antwoordde ze dat ze vastbesloten is om haar plannen door te zetten.

Correspondent Fleur Launspach: "Truss offert haar grootste bondgenoot op om zichzelf te redden. Het is alleen de vraag of dat genoeg zal zijn. Iedereen weet dat Kwarteng hun gezamenlijke economische beleid uitvoerde. Daarin stond belastingverlaging centraal, om zo de economie aan te jagen. Dat is het centrale punt van haar beleid en tevens het belangrijkste verkiezingsthema waarop Truss tot premier is gekozen. Dus als je dat weghaalt, wat blijft er dan nog over van haar politieke geloofwaardigheid?"