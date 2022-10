Britse minister van Financiën Kwarteng ontslagen, Jeremy Hunt volgt hem op

De Britse premier Truss heeft haar minister van Financiën Kwasi Kwarteng ontslagen. Dat heeft Kwarteng op Twitter bevestigd na berichten daarover in Britse media. Kwarteng was slechts 37 dagen in functie.

Kwarteng heeft een bedankbrief op Twitter gezet die Truss aan aan hem schreef. Ze schrijft dat het het haar "ten diepste spijt" dat ze hem "verliest".

Truss geeft op korte termijn een persconferentie. Die gaat naar verluidt over haar fel bekritiseerde begroting en belastingplannen. Die hielden onder meer in dat belastingen drastisch zouden worden verlaagd zonder dat daar bezuinigingen tegenover stonden en dat er een prijsplafond voor energiekosten zou komen. De belastingverlaging sloeg een gat van 50 miljard euro in de begroting.

Investeringen, zoals in Defensie, zouden worden gefinancierd met leningen. Als gevolg van de plannen schoot de rente omhoog en kwamen onder meer de pensioenfondsen in de problemen. Verwacht wordt dat Truss die plannen drastisch bijstelt.

Oudgediende Jeremy Hunt volgt Kwarteng op. Hij was eerder minister van Buitenlandse Zaken maar stapte in 2019 op na de verloren strijd met Boris Johnson om het Conservatieve leiderschap. Eerder dit jaar zei hij tegen Sky News dat ook hij een voorstander is van belastingverlaging.