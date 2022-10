Traangas leidde tot stadionramp Indonesië, politieoptreden was 'excessief'

Het drama in het Indonesische voetbalstadion waarbij begin deze maand 130 mensen omkwamen, is veroorzaakt door traangas van de politie. Dat staat in de conclusies van het officiële onderzoek naar de ramp. Het optreden van de politie was volgens de onderzoekers "excessief".

Na afloop van de wedstrijd in Malang, die thuisclub Arema FC met 2-3 had verloren, bestormden woedende supporters het veld. De politie schoot vervolgens met traangas. Eerder meldde de interne toezichthouder van de Indonesische politie al dat de politie nooit traangas had mogen gebruiken.

Op beelden van beveiligingscamera's rondom het stadion is te zien dat mensen in de verdrukking komen nadat agenten het traangas hadden afgevuurd. Mensen werden doodgedrukt terwijl zij probeerden om vrienden terug te vinden of anderen te helpen, zei veiligheidsminister Mohammad Mahfud bij de presentatie van het onderzoek.

'Traangas in willekeurige richtingen'

De internationale voetbalbond FIFA verbiedt het gebruik van traangas in stadions, maar dat wisten de agenten in het stadion niet, zei Mahfud. Bovendien vuurden de agenten de traangasgranaten af in willekeurige richtingen.

Ook de bestuurders van de Indonesische voetbalbond en voetbalclub Arema FC moeten hun verantwoordelijkheid nemen, vinden de onderzoekers. Bij het duel tussen aartsrivalen Arema FC en Persebaya Surabaya waren uit veiligheidsoverwegingen enkel supporters van de thuisclub welkom. Toch werden veiligheidswaarschuwingen genegeerd, zo staat in het rapport. Verder zouden er meer kaarten zijn verkocht dan toegestaan.

Op dit moment loopt er nog een onderzoek naar de chemische samenstelling van het traangas. De uitkomst daarvan zal volgens minister Mahfud alleen niets afdoen aan het feit dat traangas de oorzaak was van het stadiondrama.