Onafhankelijk onderzoek naar misstanden in Jeugddorp De Glind

Zorgaanbieder Pluryn laat een onafhankelijk onderzoek doen naar misstanden in jeugddorp De Glind bij Barneveld in de jaren 90. Dat meldt Pluryn in een reactie op een uitzending gisteren van Omroep Gelderland.

De omroep had tientallen nieuwe meldingen binnengekregen over fysieke en geestelijke mishandelingen bij Jeugddorp De Glind. Vorige week bracht Omroep Gelderland al naar buiten dat in de jaren 90 bijna dertig pleegkinderen in het jeugddorp fysiek, geestelijk en seksueel zijn mishandeld.

Pluryn zei eerder dat er in de archieven niets is gevonden over misstanden in de jaren 90. Daar komt de organisatie nu van terug, meldt Omroep Gelderland. "Inmiddels hebben we in het archief bestuursnotulen gevonden uit de jaren 90 die niet eerder geraadpleegd zijn. Daarin staan signalen over misstanden, die ons aanleiding geven diepgravender en onafhankelijk onderzoek te doen. Dit had natuurlijk eerder moeten gebeuren", schrijft Pluryn in een verklaring.

Wie het onderzoek gaat doen is nog niet bekend. "Daar zijn we ons nu over aan het beraden", meldt een woordvoerder . "Het is in ieder geval een onafhankelijk iemand of een instantie van buitenaf."