'Niet alle glastuinbouwbedrijven lijden onder hoge gasprijs'

Een deel van de glastuinbouwbedrijven verkeert in zwaar weer door de stijgende energieprijzen. Maar er is ook een aantal kwekers dat juist profiteert van de hoge gasprijzen.

"Wie slim heeft ingekocht verkoopt zijn gas door en kan daar heel veel geld mee verdienen", zegt kweker Rob Baan van Koppert Cress uit Monster tegen Omroep West. Het gaat dan om kwekers die hun energie eerder voor langere tijd en op grote schaal hebben ingekocht. Die kunnen dat gas nu doorverkopen aan bedrijven zonder contract of van wie de contracten aflopen.

Baan geeft een rekenvoorbeeld: "Stel een kweker heeft voor vijf jaar gas ingekocht voor 20 cent per kuub voor een miljoen kubieke meter. Hij gaat vervolgens nog maar de helft gebruiken van zijn tuin, dus 500.000 kubieke meter, en voor de andere helft van de tuin 'verkoopt' hij zijn gas, tegen een euro per kuub, 500.000 euro dus in totaal. Dan maakt hij flinke winst."

Volgens Baan zijn de echte spekkopers de kwekers die hun hele kas kunnen verkopen met een lang gascontract. "Er zijn mensen in korte tijd miljonair geworden", zegt hij. "Bijvoorbeeld tuinders die tegen hun pensioen aanzitten. Met de verkoop van hun gascontract hebben ze hun pensioen al binnen."

Ook Baan heeft naar eigen zeggen zijn gas gunstig ingekocht, maar hij doet naar eigen zeggen niet mee aan de lucratieve handel. "Ik handel in cress, niet in gas."

Glastuinbouw Nederland zegt tegen Omroep West te weten dat het gebeurt, "maar echt op heel kleine schaal. Daarnaast is het ook een manier om in deze tijd te overleven. Of er kwekers ook rijk van zijn geworden, daar kunnen wij niet veel over zeggen. En als dat zo is, zal het echt om een handjevol gaan."