Zweden krijgt minderheidskabinet met gedoogsteun van radicaal-rechts

De vier (centrum)rechtse partijen die vorige maand als rechts blok de Zweedse verkiezingen wonnen zijn het eens geworden over de vorming van een minderheidskabinet. Dat maakte Ulf Kristersson, leider van de liberaal-conservatieve partij en formateur, vanochtend bekend.

Het nieuwe kabinet zal bestaan uit de liberaal-conservatieven, liberalen en christendemocraten. De radicaal-rechtse partij Zweden-Democraten, die de meeste stemmen kreeg binnen het rechtse blok, wordt geen onderdeel van het kabinet. Wel zal de partij via een gedoogconstructie een flinke vinger in de pap krijgen.

Maandag stemt het Zweedse parlement over het nieuwe kabinet. Naar alle waarschijnlijkheid wordt Kristersson de nieuwe Zweedse premier.

Directe invloed radicaal-rechts

Voor het eerst krijgen de Zweden Democraten directe invloed op het beleid, want het kabinet is voor een meerderheid in het parlement afhankelijk van de stemmen van radicaal-rechts.

Kristersson benadrukt dat de regering een "hechte en respectvolle samenwerking" met radicaal-rechts wil. Dat is nieuw voor Zweden, want tot voor kort gold er een politiek cordon sanitaire tegen de Zweden Democraten.

Immigratiepolitiek

De Zweden Democraten zeggen op hun beurt nauw te zullen samenwerken met het kabinet. "We doen mee, net als een regeringspartij", zei partijleider Jimmie Åkesson. Åkesson spreekt van een radicaal andere kijk op de Zweedse immigratie- en asielpolitiek, naar Deens model.

Dat betekent voor vluchtelingen dat er meer nadruk komt op terugkeer naar het land van herkomst en dat het moeilijker wordt om een permanente verblijfsvergunning te krijgen. Het jaarlijkse quotum voor vluchtelingen van buiten de EU, die Zweden via de VN opvangt, gaat van 6400 omlaag naar 900.

Bendegeweld

Wat betreft bendecriminaliteit, een belangrijk verkiezingsthema voor alle partijen, willen de partijen hardere straffen invoeren. Ook krijgt de politie meer bevoegdheden in probleemwijken.

Bijna elke Zweedse stad heeft ervaring met schietpartijen tussen rivaliserende groepen. Die bestaan grotendeels uit jongeren met een migratieachtergrond uit de voorsteden.