Oud-trainer Van de Meent (84) overleden, bekend van FC Amsterdam en NEC

Pim van de Meent is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was trainer van onder meer PEC Zwolle, DWS, FC Amsterdam, De Graafschap, NEC, MVV en ADO Den Haag. Als voetballer kwam Van de Meent uit voor Holland Sport, DOS en NEC.

Met FC Amsterdam eindigde Van de Meent in 1974 als vijfde in de eredivisie en haalde hij een seizoen later de laatste acht in de UEFA Cup door onder meer Internazionale uit te schakelen.

Met NEC degradeerde Van de Meent in 1983, maar dat jaar werd wel de bekerfinale gehaald. Daarin werd verloren van Ajax.

Twee memorabele wedstrijden

Ondanks de verloren bekerfinale mocht NEC het jaar daarop uitkomen in de Europa Cup II. In de eerste ronde werd het Noorse SK Brann verslagen waarna twee memorabele wedstrijden volgden tegen FC Barcelona.

In de thuiswedstrijd nam NEC, op dat moment de nummer twaalf in de eerste divisie, verrassend een 2-0 voorsprong, maar de Catalanen wonnen zonder een geblesseerde Diego Maradona alsnog met 3-2. In Camp Nou wonnen de Catalanen met 2-0.