Vanavond op tv: Russisch spionnennest onthuld • Kabinet reageert op rapport Remkes

Wat deden Russische spionnen in Nederland?

De zeventien Russische inlichtingenofficieren die Nederland eind maart uitzette, waren spionnen. Ze hielden zich onder meer bezig met het versleutelen van geheime berichten, contraspionage en het verzamelen van informatie over microchips voor het Russische leger. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur in samenwerking met de Belgische krant De Tijd.

Lange tijd zette Nederland de mannen bewust niet uit, totdat Rusland in februari Oekraïne binnenviel. Wat de spionnen hier al die tijd deden, en hoe we daarachter kwamen, legt verslaggever Eelco Bosch van Rosenthal vanavond uit in de studio.