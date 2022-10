Bertens assistent-coach vrouwenploeg, die zonder Rus tegen Frankrijk aantreedt

"Wat Kiki betreft gaat ze deze keer mee met de intentie tot uitbreiding naar volgende keren", laat Elise Tamaëla, captain van het Billie Jean King-team, weten aan de NOS. Tamaëla was de coach van Bertens in de laatste fase van dier loopbaan.

Tamaëla moet het nu op 11 en 12 november doen met Lesley Pattinama-Kerkhove (WTA-188), Suzan Lamens (WTA-193), Arianne Hartono (WTA-206) en Demi Schuurs (14de op de dubbelranglijst).

Inzet van de wedstrijd in Le Portel is handhaving in de Wereldgroep. Bij een nederlaag daalt Nederland, dat in april van Spanje verloor, af naar Groep I.