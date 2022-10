Bertens assistent-coach Nederlandse vrouwenploeg, die Rus mist tegen Frankrijk

Zónder kopvrouw Arantxa Rus, maar mét Kiki Bertens op de bank spelen de Nederlandse tennissters volgende maand de play-off van het toernooi om de Billie Jean King Cup in en tegen Frankrijk. Voor Bertens, die vorig jaar een punt zette achter haar succesvolle tennisloopbaan, is het haar debuut als assistent-coach. "Wat Kiki betreft gaat ze deze keer mee met de intentie tot uitbreiding naar volgende keren", laat Elise Tamaëla, captain van het Billie Jean King-team, weten aan de NOS. Tamaëla was de coach van Bertens in de laatste fase van de loopbaan van de Wateringse, die in mei 2019 de nummer vier van de wereld was. Tennis kriebelt weer bij Bertens De 30-jarige Bertens stopte met tennis, omdat ze geen plezier meer haalde uit het profbestaan en snakte naar het familieleven. Eerder dit jaar werd ze voor eerst moeder. Inmiddels begint het tennis weer te kriebelen. Ze wordt dus assistent-coach bij het Nederlandse team en volgende week maakt ze haar 'rentree' op de WTA Tour met een demonstratiewedstrijd bij het toernooi van Luxemburg. Eind vorig jaar maakten we onderstaande reportage met Kiki Bertens over haar afscheid van de tennissport.

In de laatste maand van het jaar kijken we traditioneel terug op het afgelopen jaar. Dit jaar is het thema 'Afscheid'. Vandaag tennisster Kiki Bertens. - NOS