Uitgezette Russen deden in Nederland aan contraspionage en spionage hightech-sector

De zeventien Russische inlichtingenofficieren die Nederland eind maart uitzette, hielden zich onder andere bezig met het versleutelen van geheime berichten, contraspionage en het verzamelen van informatie over microchips voor het Russische leger. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur in samenwerking met de Belgische krant De Tijd.

Acht van hen werkten voor de Russische buitenlandse inlichtingendienst SVR, negen voor de militaire inlichtingendienst GRU. De mannen deden zich voor als handelsvertegenwoordiger in Amsterdam, militair attaché of diplomaat bij de OPCW, de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens in Den Haag. Over hun identiteit en hun bezigheden in Nederland was tot nu toe niets bekend.

Decennialang werkten voor de GRU en SVR (een van de opvolgers van de KGB) zo'n twintig Russische spionnen in Nederland als official cover: een spion die zich voordoet als diplomaat. Het was ongeveer de helft van het hogere ambassadepersoneel. Geen enkel ander land deed dat op die schaal.

Dat de Russische inlichtingenofficieren zich vrij in Nederland konden bewegen was al die jaren bekend bij de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD, die er na een visumaanvraag vaak snel achter kwamen dat het om een spion ging. In de wetenschap dat Moskou op een uitzetting zou reageren door zelf een Nederlandse diplomaat uit te zetten, werd de aanwezigheid van Russische spionnen in Nederland jarenlang door het ministerie van Buitenlandse Zaken gedoogd.