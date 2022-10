20 aanhoudingen bij Utrecht Centraal vanwege overlast

Op het stationsplein van Utrecht Centraal zijn gisteravond twintig mensen aangehouden die volgens de politie overlast veroorzaakten. Tien van hen kregen een verblijfsverbod, ook zijn er mensen bekeurd.

De overlast bij Utrecht Centraal speelt al een tijdje en de gemeente spreekt van een hardnekkig probleem, veroorzaakt door een groep van 80 tot 120 mensen.

"De samenstelling is divers", zei burgemeester Dijksma vorige maand. Het zijn volgens haar onder anderen arbeidsmigranten uit Oost-Europa, mensen met een drugs- of alcoholverslaving en ook een toenemend aantal asielzoekers uit veilige landen. "We hebben last van geweld, overlast en mensen die worden geïntimideerd. Dat is onacceptabel."

De politieactie van gisteravond is onderdeel van een strengere aanpak, meldt RTV Utrecht.