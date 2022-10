Van den Goorbergh breekt pols in Australië, Espargaro ontwijkt maar net wallaby

Moto2-coureur Zonta van den Goorbergh heeft zijn linkerpols gebroken tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Australië. De 16-jarige Brabander moet daardoor zondag de race op het circuit van Phillip Island overslaan.

Na de race in Australië staan alleen nog de GP's van Maleisië en Valencia op het programma dit seizoen, dat eindigt op 6 november. Het is onduidelijk of Van den Goorbergh in die wedstrijden nog in actie kan komen.

Stevige wind

Van den Goorbergh, bezig aan zijn eerste seizoen in de Moto2, ging al vroeg in de training onderuit. Veel coureurs hadden last van de stevige wind. Uit onderzoek in het medisch centrum op het circuit bleek dat de jonge coureur uit Breda - de zoon van oud-topcoureur Jurgen van den Goorbergh - zijn linkerpols had gebroken.

