Bouwmeester raakt leiding kwijt op WK, maar marges bovenin zijn nog klein

De Noorse Line Flem Høst kwam in de vierde wedstrijd voor de kust van Kemah in de Amerikaanse staat Texas als eerste over de meet en pakte en passant ook de leiding in het klassement. Ze staat op negen punten, slechts vier meer dan Bouwmeester, die op de WK haar rentree maakt nadat ze in mei was bevallen van een dochter.

Vizier op 2024

De drievoudig olympisch medaillewinnares in de voormalig Laser Radial-klasse (zilver in 2012, goud in 2016, brons vorig jaar) pakte vrij snel na de bevalling de training weer op en richt zich op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De zeilwedstrijden zijn dan voor de kust van Marseille.

Maxime Jonker klom bij de WK in Kemah naar de twaalfde plaats, Mirthe Akkerman zakte van zeven naar vijftien. De titelstrijd in de Verenigde Staten duurt tot en met zondag. Voor vandaag staan er drie wedstrijden op het programma.