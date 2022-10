Nieuwe wet in Turkije: tot drie jaar cel voor verspreiden 'desinformatie'

Turkije staat dit jaar op plek 149 van de 180 landen in de Reporters Without Borders-index voor persvrijheid. De internationale organisaties vrezen dat de nieuwe wet invloed heeft op de journalistieke verslaggeving in de aanloop naar de verkiezingen in Turkije volgend jaar.

Turkije-correspondent Mitra Nazar:

"De Turkse regering verschuilt zich achter soortgelijke wetgeving in Europese landen. Zo hebben Frankrijk en Duitsland sociale-mediawetten of desinformatiewetgeving, maar in Turkije is zo'n wet meteen controversieel. De angst is dat de wet wordt ingezet als instrument om onafhankelijke media en critici van de regering de mond te snoeren. In Turkije loop je aan tegen het gebrek aan onafhankelijkheid in het rechtssysteem. En wie bepaalt wat nepnieuws is en wat niet?"

"Critici en journalisten vrezen dat ze bij het minste of geringste zullen worden aangeklaagd voor het verspreiden van nepnieuws. De nieuwe wet heeft grote impact op wat er nog over is van onafhankelijke media. Maar ook gewone burgers, activisten en politici lopen risico. Vrijheid van meningsuiting stond natuurlijk al onder druk in Turkije, maar deze wet gaat een flinke stap verder. Angst en zelfcensuur onder de bevolking zullen groter worden."