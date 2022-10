Ramkraak met rolcontainer op juwelier in Zetten

In Zetten in Gelderland is vanochtend een ramkraak gepleegd op een juwelier. Na de kraak is een bestelbusje op straat uitgebrand, vermoedelijk is dat gebruikt door de daders.

De ramkraak was rond 04.00 uur. De politie vermoedt dat de daders een rolcontainer voor de deur van de juwelier hebben gezet om er vervolgens met de bestelbus tegenaan te rijden. Op die manier wisten ze de rampalen die de winkel moeten beschermen tegen zulke kraken, te omzeilen.

De politie gaat uit van twee daders, meldt Omroep Gelderland. Na de kraak hebben ze waarschijnlijk de bestelauto in brand gestoken en zijn ze gevlucht op een scooter. Die is later in het dorp teruggevonden.

Buurtbewoners hebben de brandende bestelbus weggeduwd om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar het winkelpand.

Volgens de politie hebben de daders iets buitgemaakt, maar wat is nog niet duidelijk.