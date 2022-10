Duitsland debatteert wel over kernenergie, maar blijft centrales slopen

De laatste kerncentrales van Duitsland zouden eind dit jaar sluiten, maar draaien nu toch langer door. Voor even. Want elke kilowatt aan opgewekte stroom is hard nodig om de energiecrisis te bedwingen. Dat neemt niet weg dat de sloop van alle andere kerncentrales in volle gang is. Verstandig of niet, Duitsland zet zijn Atomausstieg voort.

Tot op de millimeter nauwkeurig beweegt de zaag zich onder water voort. Vanaf de kant stuurt een ingenieur het minutieuze proces met een joystick aan. Op schermen is goed te zien hoe een deel van de kernwand in het reactorbad plakje voor plakje wordt afgezaagd.

"De demontage is in volle gang", zegt Ingo Neuhaus van Vattenfall Europa. Als directeur Kernenergie is hij nauw betrokken bij het afbraakproces van de centrale in Brunsbüttel. "Een heidens karwei waarbij we wettelijk verplicht zijn de radioactieve componenten zo klein mogelijk te snijden. Want ze gaan later naar de nog in aanbouw zijnde opslagbunker Konrad, waar de ruimte beperkt zal zijn."

Stroomversnelling na Fukushima

De sloop van Brunsbüttel is een direct gevolg van de Duitse Atomausstieg. Die kwam in 2011 in een stroomversnelling door de kernramp in het Japanse Fukushima. De angst voor nieuwe ongelukken kwam bovenop de al bestaande problemen met de opslag van kernafval. Van de ene op de andere dag trok de Duitse regering de stekker uit atoomenergie en daarbij letterlijk uit de kerncentrales.

Nu worden in Duitsland 33 kernreactoren waarmee ooit stroom is opgewekt, ontmanteld. Dat was ook de bedoeling met de laatste drie centrales die nog actief zijn, in de zuidelijke deelstaten Beieren en Baden-Württemberg en in Nedersaksen, dat aan Nederland grenst. Maar dreigende stroomtekorten in Zuid-Duitsland dwingen de regering twee reactoren als reserve langer online te houden. Die in het Nedersaksen stopt wel per 31 december.