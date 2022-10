Doorbraak in brandstofconflict Frankrijk, maar stakingen gaan mogelijk door

Er zit beweging in het conflict tussen het Franse energiebedrijf Total en de vakbonden, van wie de leden al wekenlang staken en raffinaderijen blokkeren. Rond 03.30 uur zijn twee grote vakbonden en Total het eens geworden over een salarisstijging voor hun leden. De vakcentrale CGT, die een vooraanstaande rol speelt bij de acties, is weggelopen uit het overleg en zinspeelt op meer stakingen.

Total biedt een loonsverhoging van 7 procent vanaf komend jaar, plus dit jaar een eindejaarsuitkering van 3000 tot 6000 euro, afhankelijk van het dienstverband. De vertegenwoordigers van de grote vakbonden CFDT en CFE-CGC gingen daar vannacht mee akkoord, en zij vertegenwoordigen het merendeel van de stakende werknemers.

De CGT eist een salarisverhoging van 10 procent.

's Nachts in de rij

De vakbonden die akkoord gaan met het bod van Total, moeten dat nog wel aan hun leden voorleggen. Dat gebeurt vandaag rond de middag. Als een meerderheid van de leden akkoord gaat, wordt het werk hervat en komt er waarschijnlijk een einde aan de brandstofchaos die Frankrijk al weken in zijn greep houdt.

Verspreid over Frankrijk kampt bijna een op de drie benzinestations met problemen: er is helemaal geen brandstof meer of alleen nog in beperkte mate. Bij de pompen die nog wel normaal functioneren staan elke dag lange files. Zelfs 's nachts gaan mensen in de rij staan, in de hoop dat het dan minder druk is.

Dwangbevel

Op dit moment liggen vijf van de zeven Franse raffinaderijen stil, door de stakingen en blokkades. De Franse overheid zet sinds kort medewerkers met een dwangbevel onder druk om aan het werk te gaan, met beperkt succes.

Of de leden van de dissidente vakbond CGT in hun eentje de blokkades en stakingen gaande kunnen houden, is niet duidelijk. De bond lijkt niet van plan de handdoek in de ring te gooien, en zinspeelt nu ook op stakingen in andere sectoren dan de olie-industrie, bijvoorbeeld onder ambtenaren en medewerkers van transportbedrijven. De bond roept samen met kleinere vakbonden op tot een 'grote stakingsdag' komende dinsdag.