Nederland heeft octrooien van Russische olie- en gasbedrijven bevroren

Gazprom, Rosneft en Transneft staan op de Europese sanctielijst. Het gevolg is dat al hun bezittingen in Europa bevroren worden. Dus ook de in totaal zes octrooien die deze Russische olie- en gasbedrijven in Nederland bezitten. Die octrooien beschermen onder meer seismische sensoren, het ontwerp van gasturbines en andere uitvindingen die werknemers van de bedrijven hebben gedaan.

Normaal gesproken levert een octrooi bijvoorbeeld geld op door licentieovereenkomsten. Door ze te bevriezen mag dit niet meer. Ook zetten bedrijven hun octrooi vaak in als onderpand om bijvoorbeeld een lening te kunnen krijgen bij een bank. Dat kan nu ook niet meer, wat in feite betekent dat het moeilijker wordt voor Russische bedrijven om zaken te doen in Nederland.

Er kunnen verschillende redenen zijn om deze uitvindingen in Nederland te registeren, zegt octrooiadvocaat Robbert-Jan de Lang. "Als een bedrijf hier fabrieken heeft bijvoorbeeld, of als er juist concurrenten hier actief zijn. Maar het kan ook vanwege belastingvoordelen zijn."

'Nederlandse bedrijven zijn aan het wieden'

In maart schortte Rusland al de bescherming van bedrijven uit 'onvriendelijke landen' op. Ook Nederlandse bedrijven kunnen hierdoor economische schade oplopen als Russische bedrijven ongestraft hun producten gaan namaken en verkopen.

De Lang vond rond die tijd zo'n 1200 Nederlandse octrooien die daardoor geraakt worden door de Russische wetswijziging. Het in stand houden van een patent kost jaarlijks geld, variërend van tientallen tot duizenden euro's. Terwijl het nu niets oplevert.

"Wat we zien bij onze klanten is dat ze wieden in hun portefeuille", zegt de Lang. "Er zijn al klanten die gekozen hebben om Russische patenten op te zeggen." Ook bij octrooibureau V.O. Patents & Trademarks zien ze een terugtrekkende beweging. "Klanten laten hun octrooirechten in Rusland verlopen."