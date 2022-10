Wekdienst 14/10: Kabinet reageert op Remkes-rapport • Herfstvakantie van start

Goedemorgen! Het kabinet reageert vandaag op de uitkomsten van het stikstofrapport van Johan Remkes en de voormalige Haagse wethouders De Mos en Guernaoui staan terecht op verdenking van corruptie. Eerst het weer: vandaag blijft het vaak bewolkt en soms valt lichte regen of motregen. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noorden tot 16 in het zuidwesten. In het weekend vallen er enkele buien, maar tussendoor is er ook ruimte voor de zon.

Afbeelding ter illustratie - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Het kabinet komt met een officiële reactie op het stikstofrapport van Johan Remkes. Veel boeren zijn vooral benieuwd naar de kabinetsreactie op twee ingrijpende voorstellen uit het rapport: de plannen voor 'piekbelasters' en het opdelen van Nederland in vier zones met verschillende soorten landbouw.

De voormalige Haagse wethouders De Mos en Guernaoui en twee ondernemers staan terecht op verdenking van corruptie. De politici wordt verweten dat zij zich hebben laten omkopen en dat zij hun geheimhoudingsplicht hebben geschonden.

Voor scholieren in het noorden van het land begint vanmiddag de herfstvakantie. Volgens de ANWB moeten automobilisten rekening houden met een stevige avondspits die al vroeg begint. Wat heb je gemist? Een op de drie Nederlandse bedrijven deed tijdens de coronacrisis een beroep op coronasteunmaatregelen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bedrijven met tien tot vijftig werknemers vroegen het vaakst coronasteun aan. De zogenoemde TOZO-regeling was het meest populair. Deze werd vooral gebruikt door kleine zelfstandige ondernemers zoals zzp'ers. Grotere bedrijven deden vaker een beroep op de NOW-regeling, een tegemoetkoming in loonkosten voor personeel. Ander nieuws uit de nacht: Nieuwe president in Irak, hoop op eind aan politieke impasse: met de benoeming van de 78-jarige Koerdische politicus Abdul Latif Rashid bestaat de hoop dat er een einde komt aan de politieke impasse in het land.

Duizenden Australiërs geëvacueerd om wateroverlast: door het hevige noodweer zijn er problemen in grote delen van de staten Victoria en New South Wales en het eiland Tasmanië.

Rotterdammer na week opgepakt voor ongeluk met zwaargewonde: in België is een 24-jarige Rotterdammer opgepakt voor een ernstig ongeluk vorige week in Rotterdam-Lombardijen. Hierbij reed een auto een scooter aan. En dan nog even dit: In de Nieuwe Kerk in Amsterdam is vanaf dit weekend een tentoonstelling over het leven van koningin Juliana. De tentoonstelling gaat over Juliana als koningin, maar ook als persoon. Zo zie je de jurk van tijdens haar inhuldiging in 1948, de jurkjes die ze droeg als kind en de Rolls Royce waarin ze zich liet rondrijden.

Bijna 32 jaar lang speelde Juliana de koningin van Nederland. In een tijd van wederopbouw was zij meer dan de aanvoerder van het koningshuis, zo is te zien in een overzichtstentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. - NOS