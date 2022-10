In Emmen is de spanning voelbaar: 'We schieten die bal er maar niet in'

Donderdagmiddag, het is fris in De Oude Meerdijk. Terwijl de klusjesman dropjes uitdeelt aan de tientallen supporters die langs de zijlijn naar de training van FC Emmen kijken, hangt de spanning voelbaar in de lucht. Vrijdag staat de degradatiekraker tegen FC Volendam op het programma. Een duel tussen twee gepromoveerde ploegen, die op nummer 17 en 18 van de ranglijst terug te vinden zijn. Op het veld legt Emmen-trainer Dick Lukkien de laatste hand aan zijn team voor het duel met de Volendammers. De supporters zijn kritisch. "We gaan het heel lastig krijgen. We schieten die bal er gewoon niet in", valt te horen. FC Emmen is met zeven doelpunten de minst scorende ploeg in de Eredivisie. Verandering in basiself Lukkien wil weinig kwijt over hoe hij de doelpuntendroogte wil bestrijden. Wel zegt de trainer dat zijn basisopstelling er tegen Volendam anders uit komt te zien. "Maar dat komt ook door blessures en schorsingen."

Supporters kijken naar de afsluitende training van FC Emmen - NOS

Terug naar begin dit seizoen. FC Emmen begon met een nederlaag bij PSV. Geen schande, maar de blessure van routinier Maikel Kieftenbeld maakte het verlies extra pijnlijk. Hij liep zwaar kruisbandletsel op in Eindhoven. "Dat doet iets met je ploeg", geeft Lukkien aan. "De hele voorbereiding ben je bezig een speelwijze in je team te slijpen. We maakten hem belangrijk. Dan is zo'n blessure ontzettend zuur. Met Kieftenbeld erbij hadden wij nu op een andere plek gestaan", stelt de trainer. Meer potentie De feiten zijn kraakhelder: plek zeventien en vijf schamele punten. Afgelopen weekend verloor Emmen bij Sparta met 3-1. "We presteren niet goed genoeg en moeten meer van onszelf verwachten. Daar lopen we niet voor weg", verzekert de trainer. Twee jaar geleden degradeerde FC Emmen uit de eredivisie, eveneens met Lukkien aan het roer. "Ik heb toen momenten gekend dat ik terugreed naar huis en dacht: hoe gaan we dit in godsnaam oplossen? Nu zie ik meer potentie in de ploeg."

Richairo Zivkovic tijdens de wedstrijd tegen Excelsior - ANP

Een treffend voorbeeld is Richairo Zivkovic. De pijlsnelle aanvaller imponeerde bij FC Groningen en dwong al op zijn zeventiende een transfer naar Ajax af. Daarna speelde hij bij tal van andere clubs in binnen- en buitenland. Deze zomer daalde de inmiddels 26-jarige spits neer in Emmen, waar hij nog wacht op zijn eerste doelpunt. "Ik snap als geen ander dat het aan hem knaagt dat hij geen goal heeft gemaakt", vertelt Lukkien. "Hij is heel getalenteerd. Maar neem van mij aan dat die jongen snakt naar een goal." Of Lukkien hem tegen Volendam nog een kans in de basis geeft, wordt vrijdagavond duidelijk. Afgelopen weekend werd Zivkovic in de rust gewisseld. "Hij is reëel. Hij loopt niet weg voor de feiten en werkt hartstikke hard", zegt Lukkien.

Van der Hart onder de lat? Een opvallend beeld na de training. Reservedoelman Mickey van der Hart stond het regionale journaille te woord. De keeper, die zijn opleiding genoot bij Ajax, lijkt in de basis te staan tegen FC Volendam, ten koste van de Duitser Eric Oelschlägel. Of dat klopt? "Daar doe ik nog geen mededeling over", aldus Lukkien.

Terug naar de training. De supporters kijken naar Mark Diemers. De middenvelder is nog eigendom van Feyenoord en wordt dit jaar verhuurd aan de Emmenaren. Lukkien zei in augustus dat de ploeg veel plezier aan Diemers gaat beleven. Rondom het trainingsveld is juist wat gemor te horen als de naam van de Feyenoord-huurling valt. Lukkien snapt dat de supporters sceptisch zijn. "Hij heeft een bepaalde houding, maar ik vind hem absoluut niet arrogant. Hij is overtuigd van zichzelf. Dat is misschien niet iets wat bij deze omgeving past. Als hij straks doet wat hij in zich heeft, lopen mensen met hem weg. Hij moet doorgaan met wat hij doet." Zelfde schuitje Drie punten tegen Volendam, dat verbetert de sfeer in Emmen en omstreken, weet Lukkien. FC Emmen moet het vanavond sowieso stellen zonder de geblesseerde Lorenzo Burnet. Ook Miguel Araujo is er niet bij. Hij kreeg afgelopen weekend een rode kaart. FC Volendam zit in hetzelfde schuitje als FC Emmen, vindt Lukkien. "Zij krijgen te veel goals tegen en creëren weinig kansen. Er zit veel spanning op dit duel. Ik heb er vertrouwen in." "Als ik dat niet meer heb, stop ik ermee", besluit Lukkien met een lach.