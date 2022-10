Duizenden Australiërs geëvacueerd om wateroverlast

Het zuidoosten van Australië kampt met overstromingen vanwege hevig noodweer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, onder meer in de miljoenenstad Melbourne.

Er zijn problemen in grote delen van de staten Victoria en New South Wales en het eiland Tasmanië. De afgelopen 24 uur is daar meer dan drie keer de hoeveelheid regen gevallen die normaal neerkomt in heel oktober.

In sommige rivieren staat het waterpeil hoger dan ooit. Straten en huizen zijn ondergelopen en verschillende scholen zijn noodgedwongen dicht. Duizenden huishoudens zitten zonder stroom.

In New South Wales kwam deze week een man om het leven toen zijn auto werd gegrepen door een vloedgolf. Iemand anders wordt vermist.

Problemen nog niet voorbij

Volgens premier Andrews van de deelstaat Victoria is het een van de hevigste overstromingen in de afgelopen decennia. Hij verwacht dat de problemen voorlopig aanhouden.

"Het is nog lang niet voorbij", zei Andrews tegen de Australische zender ABC. "We zullen het water nog verder zien stijgen, meer huizen onder water zien komen en meer gemeenschappen afgesloten zien raken."