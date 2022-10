Nieuwe president in Irak, hoop op eind aan politieke impasse

Irak heeft een nieuwe president. De 78-jarige Koerdische politicus Abdul Latif Rashid kreeg in het parlement de vereiste tweederdemeerderheid achter zich. De hoop is dat de benoeming een einde maakt aan de politieke impasse in het land, die al gaande is sinds de parlementsverkiezingen van oktober vorig jaar. Rashid heeft direct een kandidaat-premier benoemd, die dertig dagen de tijd krijgt om een kabinet te vormen. De verkiezingen van een jaar geleden werden gewonnen door de partij van de sjiitische leider Muqtada al-Sadr, maar hij slaagde er niet in om een regering te vormen. Deze zomer zei hij dat hij zich zou terugtrekken uit de politiek, wat in Bagdad leidde tot gewelddadige rellen onder zijn aanhangers. Ook trok hij alle parlementariërs van zijn partij terug uit het parlement. Minister van Waterzaken Eerder dit jaar probeerde het Iraakse parlement al drie keer tevergeefs een nieuwe president te kiezen. De afgelopen tijd wist Rashid, een voormalig minister van Waterzaken, de grootste machtsblokken achter zich te krijgen. Bij de stemming in het parlement versloeg hij zittend president Barham Salih.

Het presidentschap in Irak is een grotendeels ceremoniële functie, standaard gereserveerd voor een Koerdische politicus. Volgens dezelfde politieke afspraken is het premierschap voor een sjiiet en leveren soennieten de parlementsvoorzitter. Het systeem werd bedacht tijdens de Amerikaanse bezetting, met het idee om alle grote religieuze groepen tevreden te houden.