Een op de drie bedrijven vroeg coronasteun aan

Ruim 650.000 bedrijven hebben in de coronacrisis een beroep gedaan op een of meer steunmaatregelen. Dat is 34,8 procent van alle bedrijven in Nederland, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek bekendgemaakt.

Bedrijven met tien tot vijftig werknemers vroegen het vaakst coronasteun aan. 65 procent van die bedrijven deed dit.

De steunmaatregelen van het kabinet liepen ruim twee jaar, van maart 2020 tot en met afgelopen juni. De meest aangevraagde regeling was de TOZO, een overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers. Ook uitstel van belastingbetaling werd relatief vaak aangevraagd.

Waddeneilanden

Het totale bedrag aan uitgekeerde subsidies bedroeg eind juni 34 miljard euro. Een deel zal na toetsing nog worden teruggevorderd van de bedrijven.

Het gebruik van coronasteunmaatregelen was relatief het grootst op de Waddeneilanden. Ruim de helft van alle bedrijven vroeg daar steun aan. Ook in bijvoorbeeld Amsterdam, Beverwijk en Maastricht deden veel bedrijven een beroep op de regeling. In Rozendaal (21 procent) en Lopik (22 procent) was de steun het minst vaak nodig.