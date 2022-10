Vogelgriep in Nieuwleusen, 60.000 dieren gedood

Op een pluimveebedrijf in het Overijsselse Nieuwleusen is vogelgriep vastgesteld. De getroffen pluimveehouder heeft zo'n 60.000 vleeskuikenouderdieren, die speciaal worden gefokt om broedeieren te leggen. Ze worden afgemaakt om verspreiding te voorkomen.

In een gebied van 10 kilometer rond het bedrijf is per direct een vervoersverbod ingesteld voor onder meer vogels en hun eieren en mest. In dat gebied zijn 31 andere pluimveehouders gevestigd.

Eén van die bedrijven ligt binnen een straal van 3 kilometer van de getroffen pluimveehouder. Dat bedrijf wordt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gecontroleerd op vogelgriep.

De huidige vogelgriepgolf duurt al een jaar, wat uitzonderlijk lang is. Sinds vorige week geldt voor heel Nederland weer een ophok- en afschermplicht voor pluimvee en andere vogelsoorten.