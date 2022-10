Manchester United worstelt met Omonia Nicosia en grijpt zege pas in blessuretijd

Ook na rust bleef keeper Uzoho uitblinken. Hij hield Antony en Bruno Fernandes met spectaculaire saves van scoren. Het zat United soms ook wel tegen. Vaak ging de bal er nét niet in en bleef Omonia Nicosia met meer geluk dan wijsheid op de been.

Uit het niets brak de Braziliaan Bruno aan de linkerkant door. Hij had een collega-spits naast zich, die de bal voor het intikken had kunnen hebben. Maar Bruno droomde al van ultieme glorie op Old Trafford en probeerde het zelf. Zijn schot ging meters over.

Na een half uur werd het spel van de thuisploeg wat loom, ingegeven door een tegenstander zonder enige ambitie om mee te voetballen. Daardoor kreeg United even voor de rust bijna de deksel op de neus.

Soms piepten de aanvallers van United er wél tussendoor, maar Uzoho keepte uitstekend en bracht op meerdere (afstand)schoten knap redding. Hij had mazzel toen Casemiro op de lat knalde.

De spelers van Omonia Nicosia voelden zich als een vis in het water rond hun eigen zestienmetergebied. De Cyprioten metselden op korte afstand van de goal van de Nigeriaanse doelman Francis Uzoho een muur en United liep daar voortdurend tegenop. Ook Antony, bedrijvig maar ongevaarlijk, liep zich vaak vast.

Omonia vocht voor wat het waard was, maar kreeg in de 94ste minuut dan toch de genadeklap. Invaller McTominay kreeg kort voor de goal de bal voor zijn voeten en schoot raak. Daar kon zelfs Uzoho niets aan doen.

Met de minuut werd het ongeduld bij United groter en groeide het geloof in een stunt bij de ploeg uit Cyprus, waar voormalig Celtic-trainer Neil Lennon voor de groep staat.

Real Sociedad is na een 3-0 zege op Sheriff Tiraspol zeker van de knock out-fase. Voor Manchester United moet het gek lopen, wil het nog misgaan. In theorie kan Sheriff nog over de Engelsen heen.

Flekken door met Freiburg

Doelman Mark Flekken heeft met Freiburg een plek bij de laatste 32 van de Europa League veiliggesteld. Een 4-0 zege op bezoek bij het Franse Nantes was daarvoor ruim voldoende.

Oranje-international Flekken maakt een sterke poulefase door, want hij incasseerde in vier duels nog maar één treffer. Qarabag en Olympiakos zijn de andere ploegen in de groep.