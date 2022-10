PSV zegeviert wederom ruim tegen zwalkend Zürich: 5-0

Na de eclatante 5-1 zege van een week eerder heeft PSV ook in Eindhoven korte metten gemaakt met FC Zürich. De Zwitserse kampioen kreeg in groep A van de Europa League met liefst 5-0 klop.

Eerder op de avond versloeg Arsenal in dezelfde groep het thuisspelende FK Bodø/Glimt. In Noorwegen zorgde Bukayo Saka voor de beslissing: 0-1. Volgende week gaat PSV op bezoek in Londen.