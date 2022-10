Onderzoekscommissie Capitoolbestorming wil oud-president Trump dagvaarden

De parlementaire commissie van het Amerikaanse Congres die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool wil Donald Trump dagvaarden. Alle negen leden van de commissie, die bestaat uit zeven Democraten en twee Republikeinen, stemden voor dagvaarding van de Amerikaanse oud-president.

"Hij is de persoon die centraal staat in het verhaal over wat er op 6 januari is gebeurd", zei de Democratische commissievoorzitter in een toelichting op het besluit. "Dus we willen hem horen. Hij moet verantwoording afleggen."

De vraag is hoe realistisch de dagvaarding is, CNN schrijft dat het "in dit late stadium" onwaarschijnlijk is dat Trump daaraan toegeeft. Volgens de Amerikaanse nieuwsorganisatie kan zijn weigering er uiteindelijk toe leiden dat de oud-president wordt vervolgd vanwege minachting van het Congres, zoals ook bij zijn voormalig adviseur Steve Bannon is gebeurd.

Getuigen

Tot nu toe is Trump nog niet verschenen voor de commissie, die onder meer onderzoekt in hoeverre hij verantwoordelijk kan worden gehouden voor de bestorming van het Capitool.

Trump probeerde bovendien te voorkomen dat voormalige medewerkers zouden getuigen. De oud-president beriep zich hierbij onder meer op het zogeheten executive privilege, de vrijheid die elke president krijgt om te overleggen met adviseurs zonder bang te zijn dat ze ooit moeten getuigen over die vertrouwelijke besluitvorming.

Bestorming

Bij de Capitoolbestorming in januari vorig jaar vielen vijf doden en raakten tientallen mensen gewond. Veel Democraten en ook de twee Republikeinen in de onderzoekscommissie houden Trump verantwoordelijk voor de aanval. Hij zou zijn aanhangers hebben opgehitst om het Amerikaanse parlementsgebouw te bestormen.

