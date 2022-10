Handballers winnen van België en zetten eerste stap richting kwalificatie EK

In de eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK handbal in 2024 heeft Nederland in Den Bosch met 25-24 gewonnen van België.

Zonder topspeler Luc Steins, hij is geblesseerd aan zijn knie, pakte Nederland al snel het initiatief en behield Oranje gedurende de hele eerste helft een voorsprong van enkele punten. Halverwege stond het 12-9 voor Nederland, Kay Smits was de uitblinker met zes treffers.

Billenknijpen

De ploeg van bondscoach Staffan Olsson slaagde er in de tweede helft niet in om verder weg te lopen van de Belgen. De marge bleef klein en kort voor tijd stond het zelfs gelijk. Met 24-24 op de borden en nog een minuut te gaan, was het Smits die met zijn elfde treffer de winnende maakte.

Nederland staat nu samen met Kroatië bovenaan in de kwalificatiegroep. De Kroaten hadden woensdag al gewonnen van Griekenland.

De beste twee uit de groep van vier plaatsen zich voor het EK, net als de beste nummers drie van de kwalificatiepoules.