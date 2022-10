AZ stelt Europese overwintering uit na verrassend verlies in Nicosia

AZ is er niet in geslaagd om opnieuw te winnen van Apollon Limassol. Op Cyprus ging de koploper van de eredivisie verrassend met 1-0 onderuit, waardoor overwintering in de Conference League nog geen feit is. Bovendien kwam er een einde aan een reeks van 15 ongeslagen duels.

Riechedly Bazoer klopte de afgelopen weken nadrukkelijk op de deur tijdens invalbeurten en werd tegen Apollon beloond door trainer Pascal Jansen, die de middenvelder vanaf minuut één de kans gaf. Dani de Wit schoof door naar de spitspositie, waardoor Jens Odgaard op de bank begon.

Ook Jesper Karlsson, vorige week matchwinner tegen de Cyprioten, verscheen aan de aftrap. Hij zag na bijna zeven minuten spelen ook dat Dani de Wit op aangeven van Milos Kerkez met een kopbal de bovenkant van de lat raakte.