Feyenoord speelt opnieuw gelijk tegen Midtjylland, na frustrerende avond in De Kuip

Feyenoord had er een tegenvaller - in de vorm van een kiezelhard en raak afstandsschot van Emiliano Martinez - voor nodig om tot leven te komen. Het eerste kwartier waren de Rotterdammers nog wat tam geweest, maar na de 0-1 van Midtjylland begon het toch heel aardig te draaien.

Op het middenveld - bestaande uit Lutsharel Geertruida, Quinten Timber en Orkun Kökçü - kreeg Feyenoord steeds meer grip en met de steun van het thuispubliek werd de weg naar voren steeds vaker gevonden.

Het leverde meteen kansen op en dat Gernot Trauner na twintig minuten niet scoorde was een klein wonder. Uit een hoge voorzet schoot hij eerst op de paal en daarna in de rebound op doelman Jonas Lössl.

Die dubbele misser zette Feyenoord alleen maar tot meer dadendrang aan. In de 34ste minuut was het raak. Santiago Giménez, in de spits de verkozen boven Danilo, gaf breed op Sebastian Szymański. De Pool bleef ijzig kalm in de zestien en vond op zijn beurt Timber, die van dichtbij raak schoot. Zo toonde Feyenoord uitstekend herstel na een weifelende start.