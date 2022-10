Wethouder: drie statushouders Utrecht met bijbaan namen ontslag

Drie statushouders zijn afgelopen zomer gestopt met hun baan nadat hun in Utrecht een woning was toegewezen. Het zijn er zeker geen tientallen en ook geen zes, waarvan eerder sprake was. Dat zei wethouder Rachel Streefland van Asiel en Integratie vanmiddag in een vergadering van de Utrechtse gemeenteraad.

Zondag meldde Het Financieele Dagblad (FD) dat tientallen statushouders in Utrecht ontslag hebben genomen, omdat ze liever een uitkering wilden nadat zij een sociale huurwoning hadden gekregen.

Het nieuws van het FD leidde in de Utrechtse gemeenteraad en in de Tweede Kamer tot woedende reacties. Het Utrechtse VVD-raadslid Meerding noemde het op Twitter "een middelvinger naar de belastingbetalende Utrechter" en stelde hierover met PVV, CDA en Stadsbelang Utrecht vragen aan het Utrechtse stadsbestuur. Het nieuws leidde ook tot vragen in de Tweede Kamer en minister Van Gennip van Sociale Zaken vroeg de gemeente om opheldering.

Drie statushouders met bijbaan

De gemeente zei dinsdag nog dat het niet om tientallen maar om zes statushouders zou gaan en misschien "nog een paar bij een andere horecazaak".

Wethouder Streefland vertelde de raad dat ze het de afgelopen dagen "nog iets steviger" heeft uitgezocht, schrijft RTV Utrecht. Ze weet nu zeker dat het drie statushouders zijn die afgelopen zomer een bijbaan hadden.

Op verkeerde been gezet

In de raadsvergadering vanmiddag zei VVD-raadslid Meerding dat ze niet zo had gereageerd als ze had geweten dat het ging om drie statushouders.

"Als ik de kennis had gehad die we vandaag hebben, dan had ik de vragen en ook de tweet die ik heb gestuurd niet in die bewoordingen neergezet", zei ze. "Ik vind het belangrijk om dit debat goed te voeren, op basis van de feiten. En ik betreur het echt heel erg dat dat niet is gelukt."

Meerding zegt dat ze door de krant op het verkeerde been is gezet, omdat het FD in het artikel liet doorschemeren dat de informatie gecheckt was bij de gemeente. Het lijkt haar daarom ook een goed idee te vragen om een rectificatie en wethouder Streefland valt haar daarin bij: "Ik denk ook dat we dat zeker zullen doen."