Zo werkt contactonderzoek: zoek zelf naar mogelijke coronabesmettingen

Hun werk is een van de belangrijkste middelen tegen de verspreiding van corona: de bron van een besmetting opsporen en uitzoeken wie wie mogelijk heeft besmet. In die zoektocht wordt flink geïnvesteerd.

Bij bron- en contactonderzoek draait het allemaal om de tijdlijn, vertellen contactonderzoekers van de GGD. Zo snel mogelijk moet het besmettingsbeeld worden vastgesteld. Vanaf twee dagen voor de eerste klachten worden de gangen van een besmet persoon nagegaan.

"We vragen mensen naar hun familie, vrienden, uitgaansleven, sportschool, werk en hoe ze reizen", vertelt een contactonderzoeker van de GGD Gelderland Zuid. Om dat goed in beeld te krijgen is soms wel 8 tot 12 uur nodig, vertelt een collega. Mensen hebben gemiddeld meer contacten dan in maart of april. Hadden mensen aan het begin van de lockdown nog twee á drie contacten, nu is dat in sommige gevallen zelfs opgelopen tot honderd.

Overtuigen

Niet alleen duren gesprekken langer, ze zijn ook lastiger geworden. Mensen zijn minder bereid mee te werken, valt contactonderzoekers op. "Je bent ervan afhankelijk of een patiënt mee wil werken. Als iemand iets een feestje heeft bezocht, dan zullen ze het niet snel met je delen", vertelt een contactonderzoeker van GGD Noord- en Oost-Gelderland.

"Maar we zijn er uiteindelijk om uitbraak te voorkomen", voegt haar collega toe. "We proberen mensen daarom uit te leggen dat zij de belangrijkste schakel zijn om dat te voorkomen. Dus vragen we ze waarom ze niet mee willen werken en ze uit te leggen wat er op het spel staat."

Werkdruk

De GGD onderscheidt huisgenoten, nauwe contacten en overige contacten. Huisgenoten en nauwe contacten worden meerdere keren gebeld. Huisgenoten drie keer: de eerste keer om te vertellen dat ze in contact waren met iemand met corona en of ze daarom tien dagen thuis willen blijven, de keren daarna om te vragen hoe het gaat en het naleven van de coronamaatregelen. Nauwe contacten worden twee keer gebeld. Op die manier kan het aantal gesprekken snel oplopen.

En met een groeiend aantal coronabesmettingen neemt de werkdruk op contactonderzoekers dan ook toe. De GGD moet het contactonderzoek gestart zijn binnen 24 uur nadat zij melding hebben gekregen van een positieve test. Zo'n eerste gesprek kan al snel een uur duren. Op een dag kan een GGD-medewerker tot wel tientallen contactgesprekken voeren. "Er zit flink wat tijddruk op als je weet dat er nog 10 tot 40 mensen gebeld moeten worden voor de volgende dag," vertelt een van de contactonderzoekers.