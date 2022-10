Nederlands record op ploegenachtervolging, Van Riessen naar halve finale sprint

De Nederlandse achtervolgingsploeg bij de vrouwen heeft een Nederlands record gereden bij de WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines. Maike van der Duin, Marit Raaijmakers, Daniek Hengeveld en Mylène de Zoete werkten de vier kilometer af in 4 minuten en 14 seconden.

Dit record was net niet voldoende voor een medaille. Nederland eindigt met deze tijd als vijfde, op een seconde van de vierde tijd, die recht geeft op een strijd om het brons.

'Supergoed'

"Het doel was om 4,18 te rijden. Vier seconden sneller is dus supergoed", toonde Daniek Hengeveld zich tevreden na afloop.

De vier Nederlandse vrouwen mochten als eerste starten in de eerste ronde van de ploegenachtervolging en reden tegen Canada. De Nederlandse vrouwen moesten in het begin wat toegeven op de tegenstanders uit Canada, maar na twee kilometer nam Nederland het initiatief over.

Uiteindelijk gingen vier landen nog onder de tijd van Nederland door. Italië rijdt in de finale tegen Groot-Brittannië, de strijd om brons gaat tussen Frankrijk en Australië.