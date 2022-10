OM bestempelt moord op De Vries als terrorisme, verdediging bestrijdt dit

Het Openbaar Ministerie beschouwt de moord op Peter R. de Vries als een terroristische daad, maar advocaten van de verdediging vinden dat onzin. In de Amsterdamse rechtbank was vanmiddag een eerste zitting in het vervolgonderzoek naar de moord op De Vries.

Drie mannen stonden terecht. Een van hen zou de moord hebben georganiseerd, twee andere verdachten zouden voorverkenningen hebben gedaan en hebben gefungeerd als 'filmploeg'.

Een van de verdachten zou foto's en filmpjes hebben gemaakt zodra De Vries was neergeschoten en het materiaal snel hebben verspreid. "Het ernstige vermoeden is dat ze naar Amsterdam zijn gestuurd om die beelden te maken", zei de officier van justitie.

Het OM verdenkt de mannen van het medeplegen van de moord met een terroristisch oogmerk. "Wij denken dat de moord op De Vries bedoeld was om de bevolking van Nederland angst aan te jagen", aldus de officier.

Het maken en snel verspreiden van beelden was daar volgens het OM onderdeel van. "Maar ook de manier waarop de aanslag is uitgevoerd, namelijk op een zomeravond in een druk uitgaansgebied."

Onderwereld

Het is voor het eerst dat een moord die te maken zou hebben met georganiseerde misdaad wordt beschouwd als terreurdaad. Volgens de verdediging van een van de verdachten is het niet terecht.

"Het OM tuigt dit op als een politieke misdaad, terwijl het gaat om een onderwereldmoord zoals we die de afgelopen jaren helaas wel vaker hebben gezien in Nederland", zeiden advocaten Vito Shukrula en Carlo Crince le Roy.

Volgens Shukrula riep de moord op De Vries gevoelens van afgrijzen op, maar maakt dat het nog geen terrorisme. Er was volgens hem geen ideologisch motief, zoals dat er bijvoorbeeld wel was bij de moord op filmmaker Theo van Gogh.

Ook het verspreiden van beelden duidt niet op terrorisme, vindt de raadsman. "Het kan ook dat het filmpje als een lopend vuurtje is rondgegaan zonder dat het de bedoeling was."

De verdediging noemde het ook vreemd dat de vermeende schutter niet wordt verdacht van terrorisme, maar "de jongens eromheen" wel. Andere advocaten wilden zich er nog niet over uitlaten.

Instructies

In totaal zijn er nu zeven verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op De Vries. Twee waren volgens het OM de uitvoerders van de moord. Tegen hen is in juli levenslang geëist, maar de rechtbank stelde een uitspraak uit toen er ontwikkelingen waren in het onderzoek naar andere betrokkenen.

Vandaag stonden de eerste nieuwe verdachten terecht. De 27-jarige Krystian M. zou wapens en een vluchtauto hebben geregeld, foto's van De Vries hebben gestuurd met de tekst "deze hond moet je hebben" en instructies hebben gegeven hoe en waar de moord gepleegd moest worden.

Verdachten Erickson O. (27) en Gerower M. (26) deden volgens het OM voorverkenningen bij de studio van RTL Boulevard. Op de dag van de moord zouden ze klaar hebben gestaan om te filmen.

Taghi

In een afgeluisterd gesprek noemde O. de naam van Ridouan Taghi als uiteindelijke opdrachtgever. Volgens zijn advocaat zegt dat niets, omdat "heel Nederland" denkt dat Taghi met de moord te maken heeft. In politieverhoren wilde O. er niets meer over zeggen.

Een getuige in de zaak noemde ook de naam van Taghi. "Krystian M. was voor een Marokkaanse man die hij 'oom' noemde op zoek naar iemand die een journalist zou moeten doodschieten", verklaarde hij. Voor de klus zou 150.000 euro worden betaald.

Twee andere verdachten die in het vervolgonderzoek zijn aangehouden moeten later voor de rechter verschijnen. De 30-jarige Robert M. is pas net overgeleverd uit Polen. Hij wordt verdacht van hulp bij de voorbereidingen. Dan is er nog Christopher W. uit Helmond, die op de hoogte zou zijn geweest van de moord. Zijn exacte rol is nog onduidelijk.

Advocaten vinden dat alle zaken die te maken hebben met De Vries moeten worden samengevoegd. De rechtbank beslist daar later over. De volgende zitting is in januari.