Lavreysen weer wereldkampioen keirin, Hoogland zilver; Eefting pakt brons op scratch

Regerend wereldkampioen Harrie Lavreysen heeft zijn wereldtitel op de keirin geprolongeerd. In Saint-Quentin-en-Yvelines klopte hij net als vorig jaar Jeffrey Hoogland, die zilver pakt. Lavreysen was na afloop dolgelukkig dat hij weer een titel aan zijn toch al indrukwekkende palmares kon toevoegen. "Dit is mijn tiende wereldtitel, echt bizar. En ik ben nog lang niet klaar." De renner uit Luyksgestel voelt zich goed op deze baan: hij hoopt zondag ook op het onderdeel sprint goud te pakken. "Ik heb heel veel zin in de sprint op deze baan. Ik ben heel blij dat hier over twee jaar de Olympische Spelen zijn. Top." Bekijk hier de reacties van Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland:

In de finale, met zes renners, begon Lavreysen op de vijfde positie. Al vrij vroeg plaatste hij een aanval. Hoogland reed op dat moment in tweede positie en was de enige die kon volgen. Maar Hoogland kwam wel tekort op de streep. Kevin Quintero won brons. Valpartij Na de finish was er nog een valpartij, Hoogland werd onderuit gereden door een tegenstander. Hij had direct na afloop nog geen last van zijn val. "Maar het zilver doet wel pijn. De tweede plek doet meer pijn dan verwacht, omdat ik met weinig verwachtingen naar het WK was afgereisd." Zowel Lavreysen als Hoogland had zonder al te grote problemen de finale bereikt. De gouden medaille voor Lavreysen komt een dag na de verrassende zilveren medaille op de teamsprint. Bij dat onderdeel, waar Lavreysen en Hoogland ook aan meededen, had Nederland gerekend op goud.

De valpartij van Hoogland na de finish. - ANP

Roy Eefting heeft op het onderdeel scratch de bronzen medaille gewonnen. Eefting kwam in de laatste ronde hard sprintend heel dichtbij, maar moest het goud aan de Canadees Dylan Bibic laten. Op de streep kwam ook Kazushige Kuboki Eefting nog voorbij. Bij het onderdeel scratch worden er zestig rondes (15 kilometer) gereden. De ervaren Eefting (33) haalde in 2019 al eens zilver. Toch was hij niet verbitterd over brons. "Het was een harde koers, de echte 'punch' zat er niet meer in", zei Eefting na afloop.

Eefting (links) in actie tijdens de scratch. - ANP