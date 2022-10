Lavreysen opnieuw wereldkampioen keirin, Hoogland pakt zilver

Na de finish was er nog een valpartij, Hoogland werd onderuit gereden door een tegenstander. De schade lijkt mee te vallen.

Regerend wereldkampioen Harry Lavreysen heeft zijn wereldtitel op de keirin geprolongeerd. In Saint-Quentin-en-Yvelines klopte hij net als vorig jaar Jeffrey Hoogland, die zilver pakt.

In de finale, met zes renners, begon Lavreysen op de vijfde positie. Al vrij vroeg plaatste hij een aanval. Hoogland reed op dat moment in tweede positie en was de enige die kon volgen. Maar Hoogland kwam wel tekort op de streep. Kevin Quintero won brons.

Zowel Lavreysen als Hoogland had zonder al te grote problemen de finale bereikt. De gouden medaille voor Lavreysen komt een dag na de verrassende zilveren medaille op de teamsprint. Bij dat onderdeel, waar Lavreysen en Hoogland ook aan meededen, had Nederland gerekend op goud.