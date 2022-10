Lavreysen en Hoogland door op keirin, zware klus Van der Wouw en Van Riessen

Op de tweede dag van de WK baanwielrennen in Parijs heeft de Nederlandse sprintafvaardiging het tot nu toe prima gedaan.

Harrie Lavreysen plaatste zich op de keirin met twee zeges voor de halve finales van vanavond. Jeffrey Hoogland deed het iets minder overtuigend, maar zit ook bij de laatste twaalf. Daarin ontbreekt Tijmen van Loon, die in de eerste ronde de finish niet haalde en in de herkansing werd uitgeschakeld.

In het sprinttoernooi voor de vrouwen reed Hetty van der Wouw zich met de vierde tijd in kwalificatie direct naar de achtste finales. Laurine van Riessen had nog een tussenronde nodig om hetzelfde stadium te bereiken.

Ook daarin toonden beide Nederlandsen zich rapper dan hun opponent. In de kwartfinales neemt Van der Wouw het vanavond op tegen titelverdedigster Emma Hinze, terwijl Van Riessen met Pauline Grabosch, de nummer twee van vorig jaar, ook een tegenstandster uit Duitsland treft.

