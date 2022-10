Vanaf volgende week corona-booster voor iedereen boven de 12

Iedereen tussen de 40 en 60 jaar mag vanaf volgende week een afspraak maken om een herhaalprik tegen corona te krijgen. De week daarna is iedereen tussen de 12 en 40 aan de beurt, heeft minister Kuipers (Volksgezondheid) gezegd.

De GGD's en het RIVM maken online en via sociale media steeds bekend welke geboortejaren aan de beurt zijn voor een booster. Mensen moeten zelf een afspraak maken voor de vaccinatie.

Inmiddels hebben 1,5 miljoen Nederlanders de nieuwste booster gehaald. Dat zijn voornamelijk mensen van boven de 60 en mensen met een kwetsbare gezondheid. Zo'n 600.000 mensen hebben al wel een afspraak gemaakt, maar zijn nog niet geprikt.

Volgens minister Kuipers is op dit moment 3 tot 4 procent van de bevolking geïnfecteerd met corona en het aantal besmettingen stijgt. "Het is een situatie waar we al heel lang rekening mee hebben gehouden." De najaarsgolf leidt tot problemen door ziekteverzuim, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer en de zorg.

Nog geen aanvullende maatregelen nodig

Toch staan we er beter voor dan vorig jaar en het jaar daarvoor, zegt Kuipers. Het aantal mensen dat ernstig ziek wordt van het virus en medische hulp nodig heeft stijgt weliswaar, maar minder dan eerdere jaren. Hij wijt dat aan het feit dat veel mensen gevaccineerd zijn.

Momenteel liggen er zo'n 1100 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie ongeveer veertig op de IC. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat de stijging van de ziekenhuisopnames nog niet tot knelpunten leidt. "Vooralsnog is er geen aanleiding voor het nemen van aanvullende maatregelen."

De GGD's kunnen 700.000 prikken per week zetten. Dat is veel, maar betekent volgens Kuipers nog steeds dat mensen die nu een afspraak maken, niet meteen aan de beurt zijn.